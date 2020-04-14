Нефтяные цены снижаются

Цены на нефть эталонных марок, повышавшиеся с утра, перешли к снижению в ходе биржевых торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 16:33 по Киеву составила $31,07 за баррель, что на $0,67 (2,11%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на $0,93 (4,15%) — до $21,88 за баррель.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что по прогнозу Goldman Sachs мировой спрос на нефть за неделю снизится на 25%.