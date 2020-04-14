Сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки — Трамп

Новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10, как сообщалось ранее.

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, пишет Интерфакс.

«Проще говоря, объем, который стремились сократить в ходе переговоров ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом сообщают», — написал президент в твиттере.

«Если произойдет что-то в этом духе, а мир вернется от бедствия с (коронавирусом — ИФ) COVID-19 к деловой активности, то энергетическая отрасль будет снова мощной, намного сильнее, чем предполагается сейчас», — отметил он.

«Спасибо всем, особенно России и Саудовской Аравии, кто работал со мной над тем, чтобы вернуть этот очень большой бизнес обратно в его русло», — подчеркнул Трамп.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сотрудничество с нефтедобывающими государствами и приветствовал обязательство вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков. Также отмечалось, что президент США побеседовал с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и приветствовал шаги Эр-Рияда в области стабилизации положения на нефтяных рынках.

Читайте в «Терминале», ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса.