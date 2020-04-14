Сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки — Трамп

Обновлено: Апрель 14, 2020. Тэги: , , ,

Сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки — Трамп

Новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10, как сообщалось ранее.

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, пишет Интерфакс.

«Проще говоря, объем, который стремились сократить в ходе переговоров ОПЕК+, составлял 20 млн баррелей в день, не 10 млн, о чем главным образом сообщают», — написал президент в твиттере.

«Если произойдет что-то в этом духе, а мир вернется от бедствия с (коронавирусом — ИФ) COVID-19 к деловой активности, то энергетическая отрасль будет снова мощной, намного сильнее, чем предполагается сейчас», — отметил он.

«Спасибо всем, особенно России и Саудовской Аравии, кто работал со мной над тем, чтобы вернуть этот очень большой бизнес обратно в его русло», — подчеркнул Трамп.

В рамках сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за сотрудничество с нефтедобывающими государствами и приветствовал обязательство вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков. Также отмечалось, что президент США побеседовал с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом и приветствовал шаги Эр-Рияда в области стабилизации положения на нефтяных рынках.

Читайте в «Терминале», ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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