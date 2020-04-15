2020-04-15: Brent торгуется около $30 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 29,95 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,18%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 20,51 доллара за баррель, прибавив 1,99%.

В свою очередь «Investing.com» пишет, цены на нефть эталонных марок растут в среду после снижения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов. Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+.

«Сделка предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов — на 5,6 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,8 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:31 мск составляет $29,77 за баррель, что на $0,17 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель — минимального уровня с 1 апреля.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,31 (1,54%) — до $20,42 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась до минимума с 30 марта — $20,11 (-10,3%).