2020-04-15: Киевская область лидирует в снижении цен на СУГ

15 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 3-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,2 грн/л), Винницкой (9,33 грн/л) и Киевской (9,4 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9, 41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,21 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 16 по 19 марта и составляла 10,62 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (8.65)

Авантаж 7 (8.75)

ORANGE (8.89)

AMIC (8.89)

БРСМ-Нафта (8.89)

GLUSCO (8.95)

Formula (8.95)

Авиас Плюс (9.15)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (9.25)

SUN OIL (9.29)

Автотранс (9.43)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 8,58 грн/л. до максимальных 10,58 грн/л.