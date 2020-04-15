2020-04-15: Киевская область лидирует в снижении цен на СУГ

15 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 3-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,2 грн/л), Винницкой (9,33 грн/л) и Киевской (9,4 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9, 41 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,21 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 16 по 19 марта и составляла 10,62 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (8.65)
- Авантаж 7 (8.75)
- ORANGE (8.89)
- AMIC (8.89)
- БРСМ-Нафта (8.89)
- GLUSCO (8.95)
- Formula (8.95)
- Авиас Плюс (9.15)
- БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (9.25)
- SUN OIL (9.29)
- Автотранс (9.43)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 8,58 грн/л. до максимальных 10,58 грн/л.