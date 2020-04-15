Енергоблок №1 ЮУАЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту

Обновлено: Апрель 15, 2020. Тэги: ,

Енергоблок №1 ЮУАЕС підключено до енергомережі після проведення поточного ремонту

15 квітня 2020 року о 13:00 після завершення поточного ремонту енергоблок №1 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі України. Під час поточного ремонту, який згідно з оперативною заявкою тривав з 10 квітня, було виконано гідроочищення теплообмінного обладнання.

Інформує прес-центр Енергоатому.

Після завершення поточного ремонту на першому блоці, згідно з затвердженими планами, на ЮУАЕС розпочнеться середній планово-попереджувальний ремонт з перевантаженням палива на енергоблоці №2. Таким чином, паралельно з навантаженням першого блока виконується розвантаження другого енергоблока.

Станом на 14 годину 15 квітня обладнання першого, другого та третього блоків ЮУАЕС працює в заданому режимі.

Радіаційній фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, які було заміряно до пуску АЕС. На 15 квітня 2020 року він складає 0,10 мкЗв/год. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Раніше «Термінал» писав про те, що енергоблок №1 ЮУАЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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