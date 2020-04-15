НКРЕКП дозволила «ГарПоку» продавати «зелену» енергію за цінами до 566,7 грн/МВт-год

НКРЕКП на період карантину та місяця після нього (до 24 травня 2020р) дозволила ДП «Гарантований покупець» продавати електроенергію, вироблену із відновлюваних джерел, на ринку «на добу наперед» не за мінімальною ціною (10 грн/МВт-год), а за ціною до 566,7 грн/МВт-год (ціна атомної генерації в рамках механізму ПСО).

Відповідне рішення було прийняте 15 квітня на засіданні регулятора.

«Уточнюємо наші положення. Із основних змін – це дозволяємо «Гарантованому покупцю» виставляти обсяги ВДЕ до рівня атомної (ціни атомної генерації – ред.)», — прокоментував рішення голова комісії Валерій Тарасюк.

«Гарантованому покупцю» у своїй заявці на ринку «на добу наперед» зазначати ціну на рівні не вище середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, вироблену на атомних електростанціях у квітні – травні 2019 року», — йдеться у тексті постанови.

Комісія дозволила «Гарантованому покупцю» не продавати електроенергію з ВДЕ по 10 грн/МВт-год.