Реализация сделки ОПЕК+ позволит убрать с рынка 15-20 миллионов баррелей в сутки — министр энергетики РФ

Новая сделка о сокращении нефтедобычи в полной мере отвечает интересам РФ, сказал министр энергетики Александр Новак в ходе заседания правительства и президента РФ в формате видеоконференции.

Передает Рейтер.

Новак сказал, что реализация сделки ОПЕК+ совместно со странами G20 в первые её месяцы позволит убрать с рынка 15-20 миллионов баррелей в сутки.

Новак подтвердил, что в ходе совещания с нефтяниками в понедельник главы нефтекомпаний полностью поддержали параметры сделки и отметили, что рынку требуются решительные меры для достижения баланса.

Сделка позволит стабилизировать мировые рынки, избежать затоваривания хранилищ и резкой волатильности нефтяных котировок, а также даст возможность повысить финансовую устойчивость нефтеотрасли и мировой экономики в целом, сказал Новак.