РФ и Беларусь договорились о консультациях по вопросу стоимости транспортировки газа

Россия и Беларусь договорились проводить двусторонние консультации по вопросу стоимости транспортировки газа.

Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишет Прайм.

Во вторник состоялось оперативное совещание рабочей группы под руководством председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС.

«Стороны рассмотрели вопросы тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Достигнуты договорённости о проведении в двустороннем формате между Республикой Беларусь и Российской Федерацией консультаций по стоимости транспортировки газа», — говорится в сообщении.

Добавляется, что об итогах консультаций планируется проинформировать членов совета ЕЭК на внеочередном заседании 20 апреля.

Мясникович 10 апреля заявил, что министерства энергетики стран ЕАЭС должны в течение двух недель выработать решения по ценам на газ и тарифам на его прокачку в рамках союза.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ заявляла, что страны-участницы ЕАЭС создадут общий рынок газа не позднее 2025 года. В марте Мясникович сообщал, что проект договора о функционировании общего рынка газа в союзе планируется подготовить к 2022 году.

«Терминал» писал, беларусские депутаты ратифицировали протокол с РФ о формировании цен на газ на 2020 год.