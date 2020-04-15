Сокращение добычи нефти может превысить 20 миллионов баррелей в сутки — саудовский министр

Обновлено: Апрель 15, 2020. Тэги: , , , , , , ,

Сокращение добычи нефти может превысить 20 миллионов баррелей в сутки — саудовский министр

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что сокращение добычи нефти в мире в ближайшие месяцы может превысить 20 миллионов баррелей в сутки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на газету Financial Times.

«Принц Абдель Азиз подчеркнул, что сокращение может в итоге достичь 20 миллионов баррелей в сутки или больше», — пишет издание.

«Если цены на нефть останутся в пределах 35-40 долларов за баррель, я не удивлюсь, если естественное снижение добычи будет еще более значительным в следующие несколько месяцев», — приводит Financial Times слова министра.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

«Терминал» писал, новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10, как сообщалось ранее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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