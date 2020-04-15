Сокращение добычи нефти может превысить 20 миллионов баррелей в сутки — саудовский министр

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что сокращение добычи нефти в мире в ближайшие месяцы может превысить 20 миллионов баррелей в сутки.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на газету Financial Times.

«Принц Абдель Азиз подчеркнул, что сокращение может в итоге достичь 20 миллионов баррелей в сутки или больше», — пишет издание.

«Если цены на нефть останутся в пределах 35-40 долларов за баррель, я не удивлюсь, если естественное снижение добычи будет еще более значительным в следующие несколько месяцев», — приводит Financial Times слова министра.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

«Терминал» писал, новая сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки, а не на 10, как сообщалось ранее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.