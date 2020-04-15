«Українська енергетична біржа»найактивныша у секторі продажу ліцензій на користування надрами

Обновлено: Апрель 15, 2020. Тэги: , ,

«Українська енергетична біржа»найактивныша у секторі продажу ліцензій на користування надрами

Електронний майданчик ТБ «Українська енергетична біржа» став найбільш активним у секторі продажу ліцензій на користування надрами, — це, зокрема, відзначили у загальному рейтингу ДП “Прозорро.Продажі”, що представили до другої річниці реєстрації як державного підприємства.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Показником довіри є той факт, що вже майже півтора року Державна служба геології та надр України успішно організовує аукціони через електронний майданчик ТБ «УЕБ» у системі “Прозорро.Продажі”. За цей період до продажу на аукціонах заведено 82 лоти, загальною вартістю 1,5 млрд грн. З них понад 350 млн грн. — сплатили переможці від ТБ «УЕБ». Це є найвищий показник серед інших майданчиків.

Державна служба геології та надр України пропонує дозволи на користування надрами в різних областях України, на розробку різних порід. Сюди відносяться природний газ, нафта, різноманітні гірські породи, бурштин, підземні води, в тім числі мінеральні та лікувальні.

«Доступність та прозорість процесу придбання спеціальних дозволів на користування надрами через електронний майданчик УЕБ дозволяє бізнесу значно розширити географію своєї діяльності. Цьому також сприяє широке географічне охоплення поданих на аукціони пропозицій. Ми тримаємо високу планку у якості обслуговування надрокористувачів, що вже користуються майданчиком, і готові запропонувати підтримку потенційним учасникам на всіх етапах підготовки до аукціонів», – підсумував Голова біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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