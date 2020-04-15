Введение пошлины на российский уголь перенесли на 1 мая

Новые 65% пошлины для российского угля будут введены 1 мая, хотя ранее речь шла о 15 апреля. Известно, что соответствующее решение Кабинет министров принял сегодня.

Сообщает ZN.ua

За это время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно определить список разновидностей угля, в отношении которых будет вводиться новая пошлина.

Исключением, в частности является: уголь марки «А» (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки «П» (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Ранее «Терминал» писал о том, что ДТЭК вынужденно останавливает угольные шахты.