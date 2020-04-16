2020-04-16: Brent торгуется выше $28 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 28,09 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,44%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 20,05 доллара за баррель, прибавив 0,86%.

Сегодня цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА), пишет «Investing.com».

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:18 мск составила $27,69 за баррель, что на $0,15 (0,54%) выше уровня предыдущей сессии. В среду они подешевели на $1,91 (6,45%) — до $27,69 за баррель.

Фьючерсы на на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,04 (0,2%) — до $19,83 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на $0,24 (1,19%) — до $19,87, установившись на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Market Data.

«Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса», — отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило вчера Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов — на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,8 млн баррелей.

Помимо этого, МЭА обнародовало вчера прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во 2-м квартале — на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ/