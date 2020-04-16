2020-04-16: Brent торгуется выше $28 за баррель

Обновлено: Апрель 16, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-04-16: Brent торгуется выше $28 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 28,09 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,44%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 20,05 доллара за баррель, прибавив 0,86%.

Сегодня цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в четверг после сильного падения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США по итогам 12-й недели подряд и прогнозом спроса от Международного энергетического агентства (МЭА), пишет «Investing.com».

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:18 мск составила $27,69 за баррель, что на $0,15 (0,54%) выше уровня предыдущей сессии. В среду они подешевели на $1,91 (6,45%) — до $27,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,04 (0,2%) — до $19,83 за баррель. Накануне их стоимость снизилась на $0,24 (1,19%) — до $19,87, установившись на минимальной отметке с февраля 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

«Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса», — отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило вчера Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов — на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов — на 1,8 млн баррелей.

Помимо этого, МЭА обнародовало вчера прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во 2-м квартале — на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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