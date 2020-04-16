2020-04-16: В рознице цены снизились в среднем на 12 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.52% (-12.0 коп/л) до 23.16 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.50% (-12.0 коп/л) до 24.64 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.58% (-14.0 коп/л) до 23.81 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 апреля 2020 г. подешевел на 1.04% (-10.0 коп/л) до 9.71 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.16
|18.39
|-0.52
|-1.09
|Бензин А-95 евро
|24.64
|19.39
|-0.50
|-1.14
|Дизельное топливо Евро
|23.81
|17.50
|-0.58
|-1.32
|Сжиженный газ
|9.71
|7.00
|-1.04
|-4.35
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua