2020-04-16: В рознице цены снизились в среднем на 12 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.52% (-12.0 коп/л) до 23.16 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.50% (-12.0 коп/л) до 24.64 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.58% (-14.0 коп/л) до 23.81 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 апреля 2020 г. подешевел на 1.04% (-10.0 коп/л) до 9.71 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.16 18.39 -0.52 -1.09 Бензин А-95 евро 24.64 19.39 -0.50 -1.14 Дизельное топливо Евро 23.81 17.50 -0.58 -1.32 Сжиженный газ 9.71 7.00 -1.04 -4.35

Для справки:

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