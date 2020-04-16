2020-04-16: Житомирская область лидирует в снижении цен на СУГ

16 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Житомирской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Житомирская область заняла 1-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (9,14 грн/л), Черниговской (9,17 грн/л) и Винницкой (9,24 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Житомирской области за день составило 0,42 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,14 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Житомирской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,28 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 17 и 18 марта и составляла 10,42 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (8.05)

Авиас Плюс (8.52)

AMIC (8.69)

Авантаж 7 (8.75)

ANP (8.76)

БРСМ-Нафта (8.89)

Фактор (8.9)

Квинта (9.1)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (9.25)

UPG (9.49)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Житомирской области колебались в диапазоне от минимальных 7,5 грн/л. до максимальных 11,85 грн/л.