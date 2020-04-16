Аналитики ОПЕК спрогнозировали падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн б/с

Обновлено: Апрель 16, 2020. Тэги: , ,

Аналитики ОПЕК спрогнозировали падение спроса на нефть в 2020 году на 6,8 млн б/с

Спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки и составит 92,82 млн б/с, считают аналитики ОПЕК.

Передает Интерфакс.

Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале. Так, во втором квартале, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, спрос составит 86,7 млн б/с, в третьем квартале величина спроса оценивается в 94,28 млн б/с, в четвертом — 97,3 млн б/с.
В отчете также отмечается, что поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году составят 63,47 млн б/с по сравнению с 64, 97 млн б/с в 2019 году.

При этом, наибольшее падение придется на Россию, которая снизит поставки на 1,3 млн б/с — до 10,14 млн б/с (с учетом конденсата). США снизят свою добычу на 150 тыс. б/с — до 18,25 млн б/с (с учетом конденсата). Также в 2020 году ожидается падение добычи в Норвегии, Бразилии, Гайане и Австралии.

Ранее «Терминал» писал о том, что МЭА ухудшило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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