МХП та Біоенергетична асоціація провели наукові дослідження

Обновлено: Апрель 16, 2020. Тэги: , ,

МХП та Біоенергетична асоціація провели наукові дослідження
Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси.

Про це повідомляє пресслужба МХП, пише Укрінформ.

«R&I Hub МХП Еко Енерджи та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають учасники дослідження, біоенергетика для України є одним зі стратегічних напрямів розвитку енергетичного сектора та економіки в цілому, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії.

«Використання біомаси та біогазу має значний потенціал виробництва тепла та електроенергії завдяки наявним залишкам рослинництва та тваринництва у сільському господарстві, сприятливим кліматичним умовам, а також наявністю значних площ сільськогосподарських угідь.

Біогазові установки мають численні переваги  порівняно з викопним паливом та іншими видами відновлюваних джерел енергії, тому дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси є надзвичайно актуальним для України», — наголосив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський.

У холдингу зазначають, що метою спільного дослідження є порівняння властивостей різних типів сільськогосподарської біомаси з утворення біогазу для подальшого оптимального використання біомаси у виробничому процесі промислових біогазових комплексів. У ході лабораторних експериментів використовувались наступні види біомаси: солома зернових сільськогосподарських культур, лушпиння соняшника, пелети з різних видів сільськогосподарських відходів та жировмісні речовини.

«Роль біоенергетики в українській економіці може і має бути значно потужнішою. України має потужний аграрний сектор та значний потенціал його розвитку, тому біоенергетика – це критично важливий напрям для нашої держави. Реалізація біоенергетичних проєктів дозволяє ефективно трансформувати сільськогосподарські відходи в зелену енергію та екологічно чисті органічні добрива. Тому лабораторні дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси – надзвичайно важливий та актуальний науково-практичний напрям», — додав Домбровський.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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