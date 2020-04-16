МХП та Біоенергетична асоціація провели наукові дослідження

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси.

Про це повідомляє пресслужба МХП, пише Укрінформ.

«R&I Hub МХП Еко Енерджи та Біоенергетична асоціація України провели перший етап спільного лабораторного дослідження оцінки потенціалу виходу біогазу з різних видів біомаси», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають учасники дослідження, біоенергетика для України є одним зі стратегічних напрямів розвитку енергетичного сектора та економіки в цілому, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, в першу чергу, природного газу, і великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії.

«Використання біомаси та біогазу має значний потенціал виробництва тепла та електроенергії завдяки наявним залишкам рослинництва та тваринництва у сільському господарстві, сприятливим кліматичним умовам, а також наявністю значних площ сільськогосподарських угідь.

Біогазові установки мають численні переваги порівняно з викопним паливом та іншими видами відновлюваних джерел енергії, тому дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси є надзвичайно актуальним для України», — наголосив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський.

У холдингу зазначають, що метою спільного дослідження є порівняння властивостей різних типів сільськогосподарської біомаси з утворення біогазу для подальшого оптимального використання біомаси у виробничому процесі промислових біогазових комплексів. У ході лабораторних експериментів використовувались наступні види біомаси: солома зернових сільськогосподарських культур, лушпиння соняшника, пелети з різних видів сільськогосподарських відходів та жировмісні речовини.

«Роль біоенергетики в українській економіці може і має бути значно потужнішою. України має потужний аграрний сектор та значний потенціал його розвитку, тому біоенергетика – це критично важливий напрям для нашої держави. Реалізація біоенергетичних проєктів дозволяє ефективно трансформувати сільськогосподарські відходи в зелену енергію та екологічно чисті органічні добрива. Тому лабораторні дослідження потенціалу утворення біогазу з різних видів біомаси – надзвичайно важливий та актуальний науково-практичний напрям», — додав Домбровський.