Рубрика | Украина

Нафтогаз встановив електрозарядну станцію в рамках проєкту WeEnergy

Обновлено: Апрель 16, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз встановив електрозарядну станцію в рамках проєкту WeEnergy

Встановлені комплекси типу EUA-2 підходять для всіх видів електроавтомобілів світових брендів, а середній час зарядки складає не більше 2,5 годин.

Наразі вартість послуги на станції WeEnergy є однією з найнижчих серед гравців українського ринку — всього 4,5 грн/кВт·год, пише пресслужба компанії.

Розрахуватись можна за допомогою мобільного телефону та спеціального додатку через особистий кабінет споживача, або скориставшись карткою WeEnergy.

Партнером у реалізації пілотного проекту виступила компанія ElectroUA – один з провідних гравців у розвитку інфраструктури зарядних станцій в Україні.

Із запуском першої електрозарядної станції Нафтогаз досліджує перспективу масштабного виходу на ринок електрозарядних комплексів в Україні. У разі комерційного успіху пілотного проекту, компанія планує розгорнути мережу електроавтозарядок по всій країні.

Нафтогаз зосереджений на максимальному впровадженні принципів сталого розвитку. Ключовим пріоритетом компанії в реалізації екологічної стратегії є ініціативи у сфері декарбонізації та відновлюваної енергетики. Зокрема, в 2020 році загальний запланований бюджет Нафтогазу на екологічні програми складає майже 400 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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