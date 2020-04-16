Нафтогаз встановив електрозарядну станцію в рамках проєкту WeEnergy

Встановлені комплекси типу EUA-2 підходять для всіх видів електроавтомобілів світових брендів, а середній час зарядки складає не більше 2,5 годин.
Наразі вартість послуги на станції WeEnergy є однією з найнижчих серед гравців українського ринку — всього 4,5 грн/кВт·год, пише пресслужба компанії.
Розрахуватись можна за допомогою мобільного телефону та спеціального додатку через особистий кабінет споживача, або скориставшись карткою WeEnergy.
Партнером у реалізації пілотного проекту виступила компанія ElectroUA – один з провідних гравців у розвитку інфраструктури зарядних станцій в Україні.
Із запуском першої електрозарядної станції Нафтогаз досліджує перспективу масштабного виходу на ринок електрозарядних комплексів в Україні. У разі комерційного успіху пілотного проекту, компанія планує розгорнути мережу електроавтозарядок по всій країні.
Нафтогаз зосереджений на максимальному впровадженні принципів сталого розвитку. Ключовим пріоритетом компанії в реалізації екологічної стратегії є ініціативи у сфері декарбонізації та відновлюваної енергетики. Зокрема, в 2020 році загальний запланований бюджет Нафтогазу на екологічні програми складає майже 400 млн грн.