Найбільші статті недовиконання – це рента на газ, акцизний податок з електроенергії — Верланов

Обновлено: Апрель 16, 2020. Тэги: ,

Найбільші статті недовиконання – це рента на газ, акцизний податок з електроенергії — Верланов
У першому кварталі 2020 року державний бюджет недоотримав 6,5 млрд грн податкових надходжень, найбільше — за такими статтями, як рента на газ та акцизний податок з електроенергії.

Про це в інтерв’ю Обозревателю розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

«Найбільші статті недовиконання й щодо березня, і щодо першого кварталу є традиційними – це рента на газ, акцизний податок з електроенергії», — сказав Верланов.

Він зауважив, що за підсумками першого кварталу ДПС виконала індикативний план Мінфіну на 95%. При цьому 5% недовиконання податкових надходжень — це в абсолютних цифрах 6,5 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – недонадходження від рентної плати за газ.

«Те саме стосується і ринку електроенергії: ми бачимо невиконання приблизно 1,1 млрд грн, у зв’язку з тим, що розрахунки, які закладені в бюджет, не врахували зміну моделі ринку електроенергії», — додав очільник ДПС.

На жаль, падіння надходжень до державного бюджету в усьому світі, констатував Верланов, адже «ми всі з вами живемо не у вакуумі. У березні трапилися ті події, які визначають на сьогодні життя всього світу».

За його словами, багато країн закриває квартал в середині або кінці квітня, але приклад тих держав, щодо яких уже є статистика, наприклад, Литви, свідчить про те, що «в березні в них недовиконання податкових надходжень становило 15%. У нас же – 5,8%».

«Щодо всіх податків, які є чутливими до адміністрування, є величезний прогрес. Якщо говорити мовою цифр, ми бачимо, що, попри сповільнення економіки, податок на додану вартість за квартал було виконано, а сальдо ПДВ, як порівняти з попереднім роком, зросло на 60%. Те саме можна сказати й про акцизну групу. Спирт, лікеро-горілчані вироби, тютюн: ці галузі виходять з тіні, що позначається на надходженнях акцизного податку»,- підсумував Верланов.

Як повідомляв Укрінформ, доходи державного бюджету за січень 2020 року становили 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн (24,5%) менше планового показника на цей місяць. У лютому недовиконання становило 4,2 млрд грн.

Головною причиною недовиконання доходів у Мінфіні називали істотні зміни макроекономічних показників порівняно з прогнозом уряду, затвердженим у жовтні 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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