Укрексімбанк долучився до видачі «теплих кредитів» у 2020 році

АТ «Укрексімбанк» та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України уклали договір про співпрацю щодо реалізації державної програми «теплих кредитів» для населення у 2020 році.

Повідомляється на сайті Укрексімбанку.

Укрексімбанк надаватиме «теплі кредити» для фізичних осіб на енергоефективні заходи у приватних будинках з можливістю отримання компенсації 35% суми кредиту, але не більше ніж 14 000 гривень.

Раніше «Термінал» писав про те, що розпочато запуск програми «Теплі кредити — 2020″.