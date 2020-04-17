2020-04-17: На неделе больше всего цены на бензин А-92 снизились в Николаевской области

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-04-17: На неделе больше всего цены на бензин А-92 снизились в Николаевской области

На неделе с 10 по 17 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались практически во всех регионах Украины. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Николаевской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Николаевская область заняла 2-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Черниговской (21,98 грн/л), Николаевской (22,08 грн/л) и Киевской (22,11 грн/л), областях.

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Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Николаевской области за неделю составило 1,24 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,08 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 3,04 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 18 и 19 марта, и составляла 25,12 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

      • Маркет(19.6)
      • БРСМ-Нафта (19.99)
      • Mango (20.09)
      • AMIC (20.99)
      • Укрнафта (21.99)
      • ANP (22.04)
      • Кворум (22.18)
      • Авиас Плюс (22.55)
      • PRIME (22.6)
      • Дункан-ойл (23.2)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 19,6 грн/л. до максимальных 26,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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