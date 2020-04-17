2020-04-17: На неделе больше всего цены на бензин А-92 снизились в Николаевской области

На неделе с 10 по 17 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались практически во всех регионах Украины. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Николаевской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Николаевская область заняла 2-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Черниговской (21,98 грн/л), Николаевской (22,08 грн/л) и Киевской (22,11 грн/л), областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Николаевской области за неделю составило 1,24 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 22,08 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 3,04 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 18 и 19 марта, и составляла 25,12 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

Маркет(19.6)





БРСМ-Нафта (19.99)





Mango (20.09)





AMIC (20.99)





Укрнафта (21.99)





ANP (22.04)





Кворум (22.18)





Авиас Плюс (22.55)





PRIME (22.6)





Дункан-ойл (23.2)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 19,6 грн/л. до максимальных 26,29 грн/л.