Держгеонадра на аукціоні продали надрові ділянки на понад 3 млн гривень

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги: , ,

Держгеонадра на аукціоні продали надрові ділянки на понад 3 млн гривень

На аукціоні Державна служба геології та надр України виставила 12 ділянок, всього було продано три ділянки вартістю 3 310 429 гривень.

Про це повідомила пресслужба Держгеонадр.

“16 квітня завершилися перші в цьому році аукціони на отримання спецдозволів. Загалом Державна служба геології та надр України виставила 12 ділянок вартістю від 5 160 до 4 484 802 грн. Сумарна вартість виставлених лотів — 7 944 677 грн. Загальна вартість об’єктів з геологічною інформацією та пакетами аукціонної інформації склала 10 229 329,64 грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що рекорд зростання ціни лоту в перших торгах 2020 року поставило ТОВ “Виробничий комплекс „Камелот“. За Могилів-Подільську ділянку пісковика компанія заплатить 451 тис. грн при початковій вартості лоту 7 510 грн. Сумарні надходження від продажу ділянки складуть 494 209,16 грн;

Друге за розміром зростання початкової вартості відбулося при продажу ділянки піску Турбівська-1, що на Вінниччині. Переможець ТОВ “Вінцемент” заплатить в 44 рази більше від початкової ціни лоту — 1 201 000 грн проти 26 980 грн. Разом з геологічною інформацією та аукціонним пакетом, від продажу об’єкту до бюджету надійде 1 236 647,5 грн;

У 21,8 разів зросла вартість ділянки пісковика Буданівська-3, що на Тернопільщині. Переможець ПП “Осінь і КО” заплатить 1 000 002 грн за лот, початкова ціна якого складала 8 120 грн. Загалом від цього лоту держава отримає 1 035 649,5 грн.

Повідомляється, що кінцева вартість 8 реалізованих лотів склала 3 310 429,00 грн проти 557 170,00 початкової ціни.

Так, торги не відбулися по чотирьох ділянках з загальною початковою вартістю 7 387 597, серед яких найдорожчі об’єкти аукціону:

— ділянка молібденових руд “Червона” на Дніпропетровщині для геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою: початкова вартість лоту — 4 484 802, загальна вартість — 5 605 926,25;
— іволжанське родовище мінеральних вод на Сумщині для видобування: початкова вартість лоту — 2 885 211, загальна вартість — 3 454 264,07;
— ділянка підземних вод в селі Сливине на Миколаївщині для геологічного вивчення з ДПР: початкова вартість — 12 424, загальна — 79 062 грн;
— борисівська ділянка глин та суглинків на Вінниччині для геологічного вивчення з ДПР: початкова вартість — 5 160, загальна — 40 807 грн.

Читайте в «Терміналі», Державна служба геології та надр створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, на який буде покладено функції, що раніше виконували три окремі установи: УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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