ДТЭК подтвердил информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги: ,

ДТЭК подтвердил информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Венгрию

Энергохолдинг ДТЭК связывает прекращение экспорта электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область) со снижением спроса и цен на электроэнергию в Европе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Передают Українські Новини со ссылкой  на представителя пресс-службы ДТЭК.

«С 12 апреля Бурштынская ТЭС вынужденно прекратила поставки электроэнергии на экспорт из-за значительного снижения потребления в ЕС связанного с пандемией и карантином. Переизбыток электроэнергии в ЕС также спровоцировал и значительное падение цен, что несопоставимо с режимами экономической и технологической безопасности работы ТЭС», — сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что в Венгрии цена на электроэнергию за неделю снизилась почти в 2 раза до 10-25 евро/МВт, и такой уровень цен не покрывает затраты на закупку и транспортировку угля на Бурштынскую ТЭС.

«Работа Бурштынской ТЭС с минимальными объемами производства при текущих ценах рынка электроэнергии Украины в острове (140-150 коп/кВт) является убыточной и направлена исключительно на обеспечение стабильной работы энергосистемы Украины», — отметили в ДТЭК.

Также в компании подчеркнули, что ДТЭК не прогнозирует быстрого восстановления спроса на электроэнергию и нацелена на сохранение Бурштынской ТЭС в условиях работы на рынке Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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