Гарантований покупець здійснив виплати за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» 15 квітня 2020 року частково розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) за першу декаду місяця.

Про це пише пресслужба ГарПока.

Платіж здійснено за рахунок коштів, які отримано від продажу на організованих ринках енергії, виробленої з ВДЕ. Загальна сума перерахування склала 100 млн грн.

Підприємство інформує, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» не перерахувало Гарантованому покупцю авансові платежі згідно з Порядком купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Нагадаємо, Гарантований покупець звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за сприянням у врегулюванні ситуації із заборгованостями НЕК «Укренерго» перед держпідприємством, яка перевищила 6 млрд грн.

Читайте також, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розміри вартості послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємство «Гарантований покупець» у січні та лютому 2020 року.