Китай в I квартале 2020 года нарастил добычу нефти до 47,5 млн тонн

Китай в первом квартале 2020 года нарастил добычу нефти на 2,4% — до 47,5 млн тонн, природного газа – на 9,1%, до 48,3 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные государственного статистического управления, пишет АНГИ.

В январе-марте объем добычи сырой нефти в Китае составил 48,5 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за этот же период 2019 года. При этом объем переработки нефти за первые три месяца этого года в годовом выражении сократился на 4,6% — до 149,28 млн тонн. За указанный период Китай импортировал 127,19 млн тонн сырой нефти, рост в годовом выражении — 5,0%.

Отдельно в марте объем добычи сырой нефти в Китае составил 16,56 млн тонн, что на 0,1% меньше, чем в марте 2019 года, среднесуточная выработка около 534 тыс. тонн. При этом объем переработки нефти за март в годовом выражении сократился на 6,6% — до 50 млн тонн, уточняет «Прайм».

Объем добычи природного газа в январе-марте показал рост в 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,3 млрд кубометров. Отдельно в марте объем добычи природного газа в Китае составил 16,9 млрд кубометров, что на 11,2% больше, чем в марте 2019 года. В марте Китай импортировал 6,92 млн кубометров природного газа, снижение в годовом выражении – 0,2%, за первый квартал эта цифра достигла 24,66 млн кубометров, рост – 1,8%.

Помимо этого, за первые 3 месяца года в стране на 0,5% сократилось производство угля – за январь-март в Китае добыли 830 миллионов тонн угля, за этот же период КНР импортировала 95,78 млнтонн, рост по сравнению с январем-мартом прошлого года на 28,4%.