Учасник аукціону від ТБ «УЕБ» переміг збільшивши ціну у понад 10 разів від початкової

16 квітня, відбулися перші у цьому році аукціони з купівлі спецдозволів на користування надрами у системі ProZorro.Продажі.



Від Української енергетичної біржі у різних аукціонах від Державної служби геології та надр України за лоти змагалися кілька учасників.

Клієнт, що став переможцем збільшив вартість лоту у понад 10 разів від початкової. Найвища ціна, що була запропонована становить 59 тис. грн. Він отримує дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислової розробки пісковиків на ділянці, що розташована в Тернопільській області.

Учасник іншого аукціону, що зайняв друге місце, має можливість отримати лот лише у випадку відмови, чи не сплати переможцем запропонованої вартості за лот.

«Приємно бачити активну участь наших клієнтів в аукціонах у системі ProZorro.Продажі на електронному майданчику ТБ «Українська енергетична біржа», атже ми докладаємо максимум зусиль, щоб підготовка до аукціонів була швидкою і зрозумілою», – підкреслив Голова біржового комітету ТБ «Українська енергетична біржа» Олексій Дубовський.