Укренерго направила до НКРЕКП пропозиції щодо відшкодування за обмеження ВДЕ

НЕК «Укренерго» направила на розгляд НКРЕКП пропозиції змін до низки нормативних документів щодо балансування ВДЕ в енергосистемі, які були розроблені разом з учасниками ринку та профільними асоціаціями.

Про це повідомляє прессслужба Укренерго.

Також було направлено матеріали робочої групи щодо можливого способу відшкодування вартості невідпущеної в результаті виконання диспетчерських команд енергії виробників ВДЕ (обмеження генерації). Зазначимо, що під час тривалої дискусії про зазначений спосіб відшкодування не було досягнуто єдиної позиції всіх учасників робочої групи. Пропозиції Укренерго та низки учасників ринку до Порядку купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом» передбачають, що обов’язки з відшкодування коштів будуть покладені на ДП «Гарантований покупець» через наявність чинних договорів з генерацією ВДЕ, оскільки в подальшому, їх можна буде доповнити положеннями про компенсацію та методологію розрахунку. Таким чином, варіант покладання даних зобов’язань на ДП «Гарантований покупець» потребує мінімуму законодавчих та процедурних змін

Пропозиції, направлені, до Регулятора, стосуються змін до Кодексу системи передачі, Кодексу комерційного обліку та Правил ринку, які, зокрема, передбачають:

уточнення переліку коригувальних дій та заходів, які можуть застосовуватись диспетчерами для балансування енергосистеми шляхом диспетчерської команди з операційної безпеки, зокрема, яка використовується при обмеженні генерації ВДЕ;

встановлення в КСП порядку диспетчеризації об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії та уточнення норм щодо їх обмеження в умовах загрози порушення операційної безпеки роботи ОЕС України;

закріплення в КСП норми про пріоритетність генерації з ВДЕ за умови, що немає загрози для операційної безпеки енергосистеми;

в ККО запропоновано Методику розрахунку обсягу електроенергії, не відпущеної виробниками з ВДЕ у результаті диспетчерського обмеження.

З усіма матеріалами можна ознайомитися на офіційній сторінці сайту Укренерго в розділі “Робочі групи”.