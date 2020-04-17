Укренерго направила до НКРЕКП пропозиції щодо відшкодування за обмеження ВДЕ

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги: ,

Укренерго направила до НКРЕКП пропозиції щодо відшкодування за обмеження ВДЕ

НЕК «Укренерго» направила на розгляд НКРЕКП пропозиції змін до низки нормативних документів щодо балансування ВДЕ в енергосистемі, які були розроблені разом з учасниками ринку та профільними асоціаціями.

Про це повідомляє прессслужба Укренерго.

Також було направлено матеріали робочої групи щодо можливого способу відшкодування вартості невідпущеної в результаті виконання диспетчерських команд енергії виробників ВДЕ (обмеження генерації). Зазначимо, що під час тривалої дискусії про зазначений спосіб відшкодування не було досягнуто єдиної позиції всіх учасників робочої групи. Пропозиції Укренерго та низки учасників ринку до Порядку купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом» передбачають, що обов’язки з відшкодування коштів будуть покладені на ДП «Гарантований покупець» через наявність чинних договорів з генерацією ВДЕ, оскільки в подальшому, їх можна буде доповнити положеннями про компенсацію та методологію розрахунку. Таким чином, варіант покладання даних зобов’язань на ДП «Гарантований покупець» потребує мінімуму законодавчих та процедурних змін

Пропозиції, направлені, до Регулятора, стосуються змін до Кодексу системи передачі,  Кодексу комерційного обліку та Правил ринку, які, зокрема, передбачають:

  • уточнення переліку коригувальних дій та заходів, які можуть застосовуватись диспетчерами для балансування енергосистеми шляхом диспетчерської команди з операційної безпеки, зокрема,  яка використовується при обмеженні генерації ВДЕ;
  • встановлення в КСП порядку диспетчеризації об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії та уточнення норм щодо їх обмеження в умовах загрози порушення операційної безпеки роботи ОЕС України;
  • закріплення в КСП норми про пріоритетність генерації з ВДЕ за умови, що немає загрози для операційної безпеки енергосистеми;
  • в ККО запропоновано Методику розрахунку обсягу електроенергії, не відпущеної виробниками з ВДЕ у результаті диспетчерського обмеження.

З усіма матеріалами можна ознайомитися на офіційній сторінці сайту Укренерго в розділі “Робочі групи”.

Автор:

(Всего статей: 8320)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: