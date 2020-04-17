Укргазвидобування збільшило видобуток зі свердловини на виснаженому родовищі

Обновлено: Апрель 17, 2020. Тэги: , ,

Укргазвидобування збільшило видобуток зі свердловини на виснаженому родовищі

АТ «Укргазвидобування» завершило капітальний ремонт свердловини на Абазівському родовищі у Полтавській області. Її дебіт збільшився з майже нульового до 98 тис. м3 на добу.

Про це пише пресслужба компанії.

«Абазівське родовище – одне з найбільш виснажених у портфелі компанії. Сьогодні у надрах родовища залишилося менше 10% від початкового обсягу газу. Наше завдання – ефективно вилучити ці залишкові запаси. Свердловина, яку ми обрали для операції капітального ремонту, працювала періодично, її дебіт був близьким до 0. Проте вона дає доступ до покладу де потенційно є значні запаси газу. Компанія інвестувала кошти у сучасне обладнання, яке ми успішно використали на вказаній свердловині. Ми виконали роботу високої складності, застосували новітні технології аби підвищити ефективність видобутку на виснажених родовищах», – зазначив Олександр Олексенко, директор ГПУ «Полтавагазвидобування».

Операцію з капітального ремонту виконував власний сервісний підрядник УГВ-СЕРВІС за допомогою верстату IRI вантажопідйомністю 125 т. Після повного вилучення аварійних труб, освоєння та підключення свердловини, її дебіт збільшився до 98 тис. м3 на добу.

Компанія продовжує досліджувати родовище. Наразі відбувається інтерпретація даних за результатами сейсморозвідувальних робіт, проведених за методикою 3D. У 2020-2021 р. заплановано капітальний ремонт ще 4-х свердловин на зазначеному родовищі.

Ефективна експлуатація та дорозвідка наявних виснажених покладів та освоєння нових ділянок – це основні напрями програми розвитку Укргазвидобування «Тризуб», за рахунок яких компанія планує втримувати природнє падіння видобутку, яке сягає 1,5 млрд м3 на рік.

«Термінал» писав, АТ «Укргазвидобування» за січень 2020 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 81,9 млн грн рентних платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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