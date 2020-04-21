2020-04-21: Цена нефти WTI вернулась к положительному значению

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов во вторник утром выросла до 1,55 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 104,12%. Это произошло после того, как впервые в истории цена нефти WTI стала отрицательной.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов упали в цене до 25,38 доллара за баррель, потеряв 0,74%.

Аналогичную информацию подает «Investing.com».

Цены на с самой ближайшей поставкой поднялись во вторник почти до $1,5 за баррель после падения накануне в отрицательную территорию, в то же время Brent торгуется выше $25 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI торгуются во вторник последний день. Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше $22, подорожав более чем на 8%. В понедельник в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены. По данным агентства Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая.

Аналитики Citi предупреждают, что если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI. Майский контракт на WTI торгуется в 7:20 мск на уровне $1,39 за баррель, подорожав на $39. Июньский фьючерс на на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $0,19 (0,74%) — до $25,38 за баррель.

Цены на нефть не будут долго держаться на рекордно низких уровнях, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это краткосрочное явление», — сказал он на брифинге в Белом доме. По его мнению, «ситуация будет нормализовываться и сектор энергетики будет в порядке».

Согласно прогнозу Трампа, цены на нефть «примерно через месяц будут на уровне в $25-28 за баррель». Отвечая на вопрос, был бы он готов сейчас приостановить ввоз в США саудовской нефти, Трамп отметил, что «изучит ситуацию». Трамп также заявил, что небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

«Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища», — сказал президент на брифинге.

«Мы собираемся закачать в хранилища 75 млн баррелей», — добавил Трамп.

По его словам, это позволит «полностью заполнить» нефтехранилища.

«Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — заявил Трамп.

Ранее президент США уже сообщал о планах купить побольше нефти для стратегических запасов страны, пока цены на этот энергоноситель низкие.