2020-04-21: В Черниговской области СУГ подешевел на 45 коп

21 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черниговской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черниговская область заняла 1-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской ( 8,27 грн/л), Житомирской (8,84грн/л) и Киевской (8,89 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Черниговской области за день составило 0,46 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 8,27 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,97 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 22 марта и составляла 10,24 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (7.65)

Укрнафта (7.85)

ANP (7.99)

ТТ-НАФТА (8.2)

AMIC (8.49)

БРСМ-Нафта (8.49)

Chipo (8.9)

ОККО (8.99)

Кло (8.99)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черниговской области колебались в диапазоне от минимальных 7,0 грн/л. до максимальных 9,99 грн/л.



