2020-04-21: В рознице цены снизились в среднем на 14 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.68% (-16.0 коп/л) до 22.63 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.47% (-11.0 коп/л) до 24.15 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.51% (-12.0 коп/л) до 23.38 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 апреля 2020 г. подешевел на 1.68% (-16.0 коп/л) до 9.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.63 17.95 -0.68 -2.91 Бензин А-95 евро 24.15 18.95 -0.47 -2.56 Дизельное топливо Евро 23.38 17.50 -0.51 -2.49 Сжиженный газ 9.33 7.00 -1.68 -5.39

Для справки:

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