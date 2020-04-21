Другий енергоблок ЗАЕС відключили та вивели у резерв

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 21 квітня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв через балансові обмеження.



Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«21 квітня 2020 року о 02 годині 01 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №2 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 760 МВт. На енергоблоці №3 йде 124-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 6-та доба планового середнього ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.