Рубрика | Украина

Украинские ПХГ могут принять на хранение еще 10 млрд куб газа

Обновлено: Апрель 21, 2020. Тэги: , ,

Украинские ПХГ могут принять на хранение еще 10 млрд куб газа

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут дополнительно принять на хранение 10 миллиардов кубометров газа от европейских газовых компаний на фоне заполнения хранилищ в Европе.

Об этом написал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) Сергей Макогон.

«Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

В 2017 году оператор украинской ГТС, компания «Укртрансгаз» открыла таможенный склад в украинских хранилищах, где иностранные компании смогут хранить газ в течение более 2,7 лет без «растаможки».

Ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на территорию Украины для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме «транзит». Также положениями Таможенного кодекса Украины были установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом? 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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