Украинские ПХГ могут принять на хранение еще 10 млрд куб газа

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) могут дополнительно принять на хранение 10 миллиардов кубометров газа от европейских газовых компаний на фоне заполнения хранилищ в Европе.



Об этом написал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТС) Сергей Макогон.

«Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполненными. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

В 2017 году оператор украинской ГТС, компания «Укртрансгаз» открыла таможенный склад в украинских хранилищах, где иностранные компании смогут хранить газ в течение более 2,7 лет без «растаможки».

Ранее таможенное оформление природного газа, транспортируемого на территорию Украины для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме «транзит». Также положениями Таможенного кодекса Украины были установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом? 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, поясняет компания. Услугой таможенного склада уже пользовались такие компании, как немецкая RWE, польская PGNiG и другие компании.