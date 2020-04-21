Укртрансгаз: нормативні обмеження призведуть до зменшення користувачів послуги «Митний склад»

АТ «Укртрансгаз» звернувся до уряду з проханням скасувати зобов’язання зі сплати митних платежів при розміщенні природного газу для зберігання у режимі «Митний склад».

Відповідні зміни було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України № 979 від 27.11.2019. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 і № 461».

Необхідність забезпечення митних платежів у розмірі щонайменше 20 % митної вартості розміщуваного природного газу значно зменшує економічну привабливість послуги «Митний склад». Додаткові складності виникають для компаній-нерезидентів, які мають знайти українських партнерів, що забезпечать за них митні платежі на території України.

Таким чином, кількість компаній, передусім іноземних, що зберігають газ в українських ПСГ, може значно зменшитися, а залучення нових замовників послуг зберігання газу – ускладнитися. Це, відповідно, призведе до скорочення відрахувань з боку АТ «Укртрансгаз» до державного бюджету та послаблення позиції України на європейському ринку газу.

Нагадаємо, що режим «Митний склад» передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. На 01.01.2020 обсяг природного газу в режимі «Митного складу», що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд куб. м (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів – 2 млрд куб. м.

Раніше АТ «Укртрансгаз» неодноразово звертався до Міністерства фінансів України та Державної митної служби України стосовно цього питання. Але питання й досі залишається невирішеним.