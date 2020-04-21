Укртрансгаз: нормативні обмеження призведуть до зменшення користувачів послуги «Митний склад»

Обновлено: Апрель 21, 2020. Тэги: , ,

Укртрансгаз: нормативні обмеження призведуть до зменшення користувачів послуги «Митний склад»

АТ «Укртрансгаз»  звернувся до уряду  з проханням скасувати зобов’язання зі сплати митних платежів  при розміщенні природного газу для зберігання у режимі «Митний склад».

Відповідні зміни було запроваджено постановою Кабінету Міністрів України № 979 від 27.11.2019. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 і № 461».

Необхідність забезпечення митних платежів у розмірі щонайменше 20 % митної вартості розміщуваного природного газу значно зменшує економічну привабливість послуги «Митний склад». Додаткові складності виникають для компаній-нерезидентів, які мають знайти українських партнерів, що забезпечать за них митні платежі на території України.

Таким чином, кількість компаній, передусім іноземних, що зберігають газ в українських ПСГ, може значно зменшитися, а залучення нових замовників послуг зберігання газу – ускладнитися. Це, відповідно, призведе до скорочення відрахувань з боку АТ «Укртрансгаз» до державного бюджету та послаблення позиції України на європейському ринку газу.

Нагадаємо, що режим «Митний склад» передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. На 01.01.2020 обсяг природного газу в режимі «Митного складу», що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд куб. м (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ  нерезидентів – 2 млрд куб. м.

Раніше АТ «Укртрансгаз» неодноразово звертався до Міністерства фінансів України та Державної митної служби України стосовно цього питання. Але питання й досі залишається невирішеним.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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