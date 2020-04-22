2020-04-22: Цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с 1999 года

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торговснижались в цене ниже 16 долларов за баррель, самого низкого уровня с декабря 1999 года.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, по данным Лондонской биржи ICE, цена нефти Brent в среду падала до 15,99 долл. за баррель.

По данным MarketWatch, фьючерсы на нефть в среду резко снизились, поскольку энергетическая отрасль столкнулась с постоянным давлением из-за нехватки места для размещения избыточной нефти и избытка товара.

Рынок нефти продолжает падать на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья: фьючерсы на , начав сессию с роста на 10%, затем перешли к снижению, пишет «Investing.com».

Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет бегству инвесторов от риска.

Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот. Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен — жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Главный сырьевой аналитик BNP Paribas (PA: ) Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне.

Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.

Июньский контракт на WTI торгуется в 8:09 мск на уровне $10,73 за баррель, подешевев на $0,84, или на 7,26.

Июньский фьючерс на на лондонской бирже ICE Futures упал на $2,89 (14,95%) — до $16,44 за баррель, минимума за 18 лет. По итогам торгов во вторник Brent подешевела на $6,24, или на 24,4%, составив на закрытие $19,33.