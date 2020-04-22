2020-04-22: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 22.56 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.21% (-5.0 коп/л) до 24.10 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.30% (-7.0 коп/л) до 23.30 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 апреля 2020 г. подешевел на 1.15% (-11.0 коп/л) до 9.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.3%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.56
|17.90
|-0.32
|-3.12
|Бензин А-95 евро
|24.10
|18.95
|-0.21
|-2.67
|Дизельное топливо Евро
|23.30
|17.50
|-0.30
|-2.68
|Сжиженный газ
|9.23
|7.00
|-1.15
|-5.93
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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