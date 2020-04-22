2020-04-22: В рознице отмечалось снижение цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 22.56 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.21% (-5.0 коп/л) до 24.10 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.30% (-7.0 коп/л) до 23.30 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 апреля 2020 г. подешевел на 1.15% (-11.0 коп/л) до 9.23 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.3%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.56 17.90 -0.32 -3.12 Бензин А-95 евро 24.10 18.95 -0.21 -2.67 Дизельное топливо Евро 23.30 17.50 -0.30 -2.68 Сжиженный газ 9.23 7.00 -1.15 -5.93

Для справки:

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