2020-04-22: В Закарпатской области бензин А-92 подешевел на 54 коп

22 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех регионах Украины. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Закарпатской области в сегменте А-92 Евро.

Во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Закарпатская область занимает 3-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, первое место в рейтинге занимает Киевская (21,99 грн/л), Черниговская (22,0 грн/л) и Закарпатская (22,05 грн/л) области.

Понижение средней розничной цены на А-92 Евро в Закарпатской области за день составило 0,54 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена этого вида топлива в области составляет 22,05 грн/л и это на 3,14 грн/л ниже максимального значения, которое наблюдалось 23 марта 2020г.

Динамика средних розничных цен на А-92 Евро в Закарпатской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего водители региона могут заправится А-92 Евро на заправках таких брендов:

Маркет (17.9)

БРСМ-Нафта (18.99)

Chipo (21.4)

UPG (21.9)

ANP (21.95)

SUN OIL (21.99)

Авиас Плюс (22.0)

Укрнафта (22.0)

SHELL (22.04)

Укр-Петроль (22.8)

Цены на А-92 Евро на АЗС в Закарпатской области колебались в диапазоне от минимальных 17,9 грн/л. до максимальных 27,0 грн/л.