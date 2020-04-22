Рубрика | Официоз, Украина

Держгеонадра виставила чотири ділянки на повторний аукціон

Обновлено: Апрель 22, 2020. Тэги: ,

Держгеонадра виставила чотири ділянки на повторний аукціон

Державна служба геології та надр України повторно виставила на аукціон чотири ділянки, які не були продані 16 квітня.

Інформує сайт Держгеонадра.

Спецдозволи на розробку об‘єктів із покладами глини, підземних вод, мінеральних природних вод та молібденових руд продають із 50% дисконтом від попередньої вартості.

«Ці чотири об‘єкти не викликали зацікавленості у надрокористувачів, на аукціони по них з‘явилося менше двох претендентів, тож, відповідно до законодавства вони запропоновані повторно, — пояснив голова Держгеонадр Роман Опімах. — Наступні торги по ділянках відбудуться 20 травня».

Також очільник Служби нагадав, що 26 травня відбудеться другий аукціон по десяти об‘єктах на розробку глини, граніту, вод, бурштину, кварцового піску, пісковиків, а 6 червня пройдуть перші цьогорічні електронні торги по восьми нафтогазових ділянках.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Держгеонадра на аукціоні продали надрові ділянки на понад 3 млн гривень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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