Держгеонадра виставила чотири ділянки на повторний аукціон

Державна служба геології та надр України повторно виставила на аукціон чотири ділянки, які не були продані 16 квітня.

Інформує сайт Держгеонадра.

Спецдозволи на розробку об‘єктів із покладами глини, підземних вод, мінеральних природних вод та молібденових руд продають із 50% дисконтом від попередньої вартості.

«Ці чотири об‘єкти не викликали зацікавленості у надрокористувачів, на аукціони по них з‘явилося менше двох претендентів, тож, відповідно до законодавства вони запропоновані повторно, — пояснив голова Держгеонадр Роман Опімах. — Наступні торги по ділянках відбудуться 20 травня».

Також очільник Служби нагадав, що 26 травня відбудеться другий аукціон по десяти об‘єктах на розробку глини, граніту, вод, бурштину, кварцового піску, пісковиків, а 6 червня пройдуть перші цьогорічні електронні торги по восьми нафтогазових ділянках.

Раніше «Термінал» повідомляв, що Держгеонадра на аукціоні продали надрові ділянки на понад 3 млн гривень.