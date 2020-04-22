Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти

Обновлено: Апрель 22, 2020. Тэги: , , ,

Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти

Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти на рынке.

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра нефти страны Тамера аль-Гадбана, пишет Прайм.

«ОПЕК+ может принять дополнительные меры, чтобы сократить избыток сырья на рынках. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей», — говорится в сообщении со ссылкой на аль-Гадбана.

Министр нефти Ирака принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.

Блумберг отмечает, что на встрече также обсуждалось падение цен на нефть в США и его влияние на другие мировые рынки. Участники встречи отметили активизацию контактов между министрами ОПЕК+ для оценки ситуации на нефтяном рынке.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Читайте также, стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае вернулась в плюс на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) после открытия торгов в США и достигла 1,25 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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