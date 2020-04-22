Спрос на нефть в мире упал на 20-30 млн барр/сут — министр энергетики РФ

Сокращение спроса на нефть в мире на текущий момент составляет от 20 до 30 миллионов баррелей в сутки, сказал в среду министр энергетики Александр Новак депутатам Госдумы.

Передает Рейтер.

По словам Новака, на сегодняшний день мировой рынок нефти находится в стадии сокращения спроса на нефть из-за снижения активности населения.

Глава Минэнерго также сказал, что при торговле фьючерсными контрактами на рынке присутствуют спекулятивные моменты, ситуация очень волатильная и осложняется заполнением нефтехранилищ во всем мире.

Волатильная ситуация будет сохранятся на рынке, пока не заработает сделка ОПЕК+ в мае и не начнет восстанавливаться спрос, сказал Новак.

Ранее «Терминал» писал, что, по мнению эксперта, на международном нефтяном рынке идет спекуляция производными ценными бумагами.