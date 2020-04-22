В Европе новые минимальные уровни спотовых цен на газ

Обновлено: Апрель 22, 2020. Тэги: , , ,

В Европе новые минимальные уровни спотовых цен на газ

Очередная неделя коронавирусного кризиса открыла Европе новые минимальные уровни спотовых цен на газ, и сильнее всего он подешевел в Великобритании.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Росбалт.

Так, цена с поставкой во вторник на британском хабе National Balancing Point упала до $48,5 за тыс. кубометров, а на вторник — $45,65 (на прошлой неделе цена держалась на уровне $62,5).

Таким образом, этот уровень уже ниже (без каких-либо поправок на транспорт и экспортные пошлины) цены газа в России ($64 в западных областях страны).

Напомним, 9 апреля сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе в середине недели переломили угадывавшуюся тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум.

По итогам торгов 8 апреля на британской National Balancing Point газ с поставкой стоил $67,5 за тысячу кубометров (15,45 пенсов за терм). На главной площадке Европы — голландской TTF — газ с поставкой в четверг стоит $79,33 за тысячу кубов.

Ранее, 31 марта, было зафиксировано, что спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали ниже уровня внутрироссийских цен. Данные европейских спотовых площадок свидетельствовали тогда о том, что спотовые цены на газ в Европе падают ниже $80 за тысячу кубометров вопреки самым сильным холодам с начала года, которые пришли в Европу в последние дни марта. Таким образом, стоимость реализации газа в самых западных областях России — Ленинградской и Смоленской ($59 за тысячу кубов), увеличенная только на величину экспортной таможенной пошлины (30%) ($84-85) — уверенно превышает котировки на европейских хабах. Тем временем выручка «Газпрома» от экспорта газа по итогам первых двух месяцев текущего года упала на 51,3% в годовом сопоставлении и составила $5,05 млрд. Физический экспорт рухнул на 24,6% до 32,5 млрд кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.

«Терминал» писал, Россия и Беларусь договорились проводить двусторонние консультации по вопросу стоимости транспортировки газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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