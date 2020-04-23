2020-04-23: Brent на лондонской бирже торгуется по $22 за баррель

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составила $22,79 за баррель.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составила $22,79 за баррель, что на 11,88% ($2,42) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 13,28% ($1,83) — до $15,61 за баррель.

Согласно опубликованным накануне данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 апреля, подскочили на 15 млн баррелей.