2020-04-23: Донецкая область лидирует в снижении цен на светлые бензины

23 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снизились. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Донецкой области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Донецкая область заняла 16-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (22,47 грн/л), Черниговской (22,52 грн/л) и Киевской (23,55 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на ДТ в Донецкой области за день составило 0,33 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 23,92 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 2,72 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была3 марта и составляла 26,64 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (19.29)
- Formula (21.95)
- BVS (22.29)
- Протех (22.5)
- Авиас Плюс (23.0)
- Укрнафта (23.0)
- ROUTE 20 (23.04)
- Донбасснефтепродукт (23.99)
- Параллель (23.99)
- EXTRA (24.48)
Розничные цены на ДТ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 19,29 грн/л. до максимальных 28,0 грн/л.