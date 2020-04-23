2020-04-23: Донецкая область лидирует в снижении цен на светлые бензины

23 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снизились. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Донецкой области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Донецкая область заняла 16-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (22,47 грн/л), Черниговской (22,52 грн/л) и Киевской (23,55 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Донецкой области за день составило 0,33 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 23,92 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,72 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была3 марта и составляла 26,64 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (19.29)

Formula (21.95)

BVS (22.29)

Протех (22.5)

Авиас Плюс (23.0)

Укрнафта (23.0)

ROUTE 20 (23.04)

Донбасснефтепродукт (23.99)

Параллель (23.99)

EXTRA (24.48)

Розничные цены на ДТ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 19,29 грн/л. до максимальных 28,0 грн/л.