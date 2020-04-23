2020-04-23: На заправках снижаются цены

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.72% (-16.0 коп/л) до 22.40 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.66% (-16.0 коп/л) до 23.94 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.85% (-20.0 коп/л) до 23.11 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 апреля 2020 г. подешевел на 0.95% (-9.0 коп/л) до 9.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.40 17.90 -0.72 -3.32 Бензин А-95 евро 23.94 18.95 -0.66 -2.83 Дизельное топливо Евро 23.11 16.00 -0.85 -2.95 Сжиженный газ 9.14 6.50 -0.95 -5.85

Для справки:

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