2020-04-23: На заправках снижаются цены

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.72% (-16.0 коп/л) до 22.40 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.66% (-16.0 коп/л) до 23.94 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.85% (-20.0 коп/л) до 23.11 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 апреля 2020 г. подешевел на 0.95% (-9.0 коп/л) до 9.14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 38.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.40
|17.90
|-0.72
|-3.32
|Бензин А-95 евро
|23.94
|18.95
|-0.66
|-2.83
|Дизельное топливо Евро
|23.11
|16.00
|-0.85
|-2.95
|Сжиженный газ
|9.14
|6.50
|-0.95
|-5.85
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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