Буславец предложила создать антикризисный энергоштаб

Вр.и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец инициировала перед премьер-министром создание антикризисного энергетического штаба по разрешению критических для отрасли проблем.

Об этом пишет Энергореформа.

При этом Буславец рассчитывает на возможность утверждения соответствующего решения на внеочередном заседании правительства в пятницу, 24 апреля.

«Я инициировала перед премьер-министром предложение создать антикризисный энергетический штаб, который бы работал еженедельно, и в который бы помимо представителей профильного министерства входили представители Минфина, Минэкономики, Регулятора, профильного комитета, руководителей предприятий… Я думаю, что на ближайшем Кабмине мы это примем», – сказал она во время выступления на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 22 апреля.

И.о. министра обратилась к членам комитета с просьбой вынести свои предложения относительно кандидатур в антикризисный энергетический штаб.

«Прошу оперативно отреагировать, поскольку планируется внеочередное заседание Кабмина в пятницу и, возможно, если мы успеем завтра отработать этот вопрос тщательно, быстро и качественно, то сможем подать с голоса утверждение состава, чтобы такой антикризисный штаб работал», – добавила Буславец.