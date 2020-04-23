Енергоатом у травні обмежить відпуск електроенергії ГарПок через борги

Енергоатом повідомив Мінекоенерго та НКРЕКП про намір вимушеного застосування права за договором щодо зменшення обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю у травні 2020 року.

Про це у Фейсбук написав Енергоатом-Трейдинг.

«Зважаючи на порушення строків оплати та заборгованість Гарантованого покупця за електричну енергію, Енергоатом з 1 травня 2020 року призупиняє відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю у періоді постачання 01.05.2020-31.05.2020″, – зазначається у листі Компанії на адресу Міністерства та Регулятора.

Обсяг обмеження становить 40% від запланованого обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю.

Зазначені дії пов’язані з невиконанням Гарантованим покупцем умов договору. Зокрема, заборгованість цього підприємства за електричну енергію перед Енергоатомом за березень 2020 року становить більше 980 млн грн, а загальна сума боргу – 4,2 млрд грн.

Відпуск усього належного обсягу електричної енергії Гарантованому покупцю буде поновлено за умови повної оплати цим підприємством усіх несплачених сум, належних Енергоатому.