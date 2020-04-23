Нафтогаз назвав ціну газу для населення на квітень

У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року, пише пресслужба «Нафтогазу».

Нагадаємо, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на квітень Нафтогаз, як і в березні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Незважаючи на рекордне здешевлення енергоносіїв на світових ринках, найменшими виявились розрахунки, прив’язані до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів.

Таким чином, оптова ціна квітня встановлена на рівні, що на 15% нижчий за ціну березня, та на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно Постанови № 17.

Загалом, ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

«Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.