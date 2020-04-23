Нафтогаз назвав ціну газу для населення на квітень

Обновлено: Апрель 23, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз назвав ціну газу для населення на квітень

У квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Це на 15% менше, ніж у березні 2020 року, пише пресслужба «Нафтогазу».

Нагадаємо, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

Відтак при розрахунку ціни газу для населення на квітень Нафтогаз, як і в березні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Незважаючи на рекордне здешевлення енергоносіїв на світових ринках, найменшими виявились розрахунки, прив’язані до внутрішніх, а не зовнішніх індикаторів.

Таким чином, оптова ціна квітня встановлена на рівні, що на 15% нижчий за ціну березня, та на 18% нижче, ніж розрахункова ціна квітня згідно Постанови № 17.

Загалом, ціна газу для населення впала на 38%, починаючи з січня 2020 року.

«Зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей. Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни Нафтогазу. У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантинних заходів», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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