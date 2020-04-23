Нефть дорожает на фоне напряженности на Б.Востоке и сокращения добычи

Нефть продолжила дорожать в четверг на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, сокращения добычи производителями для борьбы с перенасыщением рынка и обещаний дополнительных стимулирующих мер для смягчения экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Передает Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 15:15 по Киеву выросли на 8,59% до $22,12 за баррель, а на WTI — на 17,49% до $16,19 за баррель.

Страхи об обвале спроса из-за ограничений на поездки и нехватки мощностей для хранения нефти продолжают доминировать, но аналитики говорят, что не ожидают повторения ценового шока понедельника.

Ралли на рынке последовало за комментариями президента США Дональда Трампа, который сказал, что дал указание ВМС США открывать огонь по любым иранским кораблям в случае агрессивных действий в отношении американских кораблей в Персидском заливе.

“Это снова усиливает напряженность в отношениях между США и Ираном. Однако, учитывая избыток предложения на нефтяном рынке, трудно ожидать, что это окажет долгосрочную поддержку рынку, если только ситуация не обострится еще больше”, — сказал Уоррен Паттерсон из ING.

Ранее «Терминал» писал, что Саудовская Аравия перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти — СМИ.