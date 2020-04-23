Рубрика | Др. страны, Нефть

Нефть дорожает на фоне напряженности на Б.Востоке и сокращения добычи

Обновлено: Апрель 23, 2020. Тэги: , ,

Нефть дорожает на фоне напряженности на Б.Востоке и сокращения добычи

Нефть продолжила дорожать в четверг на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, сокращения добычи производителями для борьбы с перенасыщением рынка и обещаний дополнительных стимулирующих мер для смягчения экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Передает Рейтер.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 15:15 по Киеву выросли на 8,59% до $22,12 за баррель, а на WTI — на 17,49% до $16,19 за баррель.

Страхи об обвале спроса из-за ограничений на поездки и нехватки мощностей для хранения нефти продолжают доминировать, но аналитики говорят, что не ожидают повторения ценового шока понедельника.

Ралли на рынке последовало за комментариями президента США Дональда Трампа, который сказал, что дал указание ВМС США открывать огонь по любым иранским кораблям в случае агрессивных действий в отношении американских кораблей в Персидском заливе.

“Это снова усиливает напряженность в отношениях между США и Ираном. Однако, учитывая избыток предложения на нефтяном рынке, трудно ожидать, что это окажет долгосрочную поддержку рынку, если только ситуация не обострится еще больше”, — сказал Уоррен Паттерсон из ING.

Ранее «Терминал» писал, что Саудовская Аравия перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти — СМИ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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