Саудовская Аравия перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти — СМИ

Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, следующие в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, пишет Прайм.

«Саудовская Аравия изучает вопрос о том, сможет ли она перенаправить грузы в другие страны, если Соединенные Штаты прекратят импорт», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что согласно источниками, около 40 миллионов баррелей саудовской нефти находятся на пути в Соединенные Штаты и должны прибыть в ближайшие недели.

Во вторник министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.

Большинство крупных покупателей саудовской нефти находятся вдоль западного побережья США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на регион приходится около половины всего импорта саудовской нефти. Рейтер отмечает, что по состоянию на 17 апреля склад был заполнен уже на 66%.

Нефтяные трейдеры в странах Европы и Азии, чье мнение также приводит агентство, ожидают, что саудиты попытаются перенаправить танкеры на другие рынки, что окажет огромное давление на резервуары-хранилища в этих двух регионах.

Читайте в «Терминале» еще, Саудовская Аравия готова принять любые дополнительные меры совместно с другими членами ОПЕК+, чтобы стабилизировать рынок нефти, сообщило во вторник госагентство SPA со ссылкой на заявление кабинета министров.