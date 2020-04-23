Україна помітно скоротить споживання електроенергії — Міненерго

Обновлено: Апрель 23, 2020. Тэги: ,

Україна помітно скоротить споживання електроенергії — Міненерго

В. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».

Передає УНІАН.

«За рік ми прогнозуємо падіння споживання електроенергії на 7%, а в карантинному режимі – на 10%. Це відбувається в результаті зміни структури генерації, що також відбувається на розбалансованій системі й потребує розв’язання проблеми, — сказала  Буславець. — Розробляються заходи для розв’язання проблем, з якими зіткнеться енергосистема країни в результаті падіння споживання. В першу чергу, буде складено енергобаланс країни».

Читайте у «Терміналі»: «Укренерго» обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 30 квітня.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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