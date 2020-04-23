Україна помітно скоротить споживання електроенергії — Міненерго

В. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець прогнозує падіння споживання електроенергії в Україні на 7% за підсумками року на 10% на період карантинних заходів. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «Енергетична безпека країни в умовах надзвичайної ситуації й подальший вихід з кризи».

Передає УНІАН.

«За рік ми прогнозуємо падіння споживання електроенергії на 7%, а в карантинному режимі – на 10%. Це відбувається в результаті зміни структури генерації, що також відбувається на розбалансованій системі й потребує розв’язання проблеми, — сказала Буславець. — Розробляються заходи для розв’язання проблем, з якими зіткнеться енергосистема країни в результаті падіння споживання. В першу чергу, буде складено енергобаланс країни».

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