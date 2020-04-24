Нафтогаз передав лікарям допомогу на 8 млн гривень

Група Нафтогаз з початку карантину направила 8 млн грн на допомогу медикам громад регіонів, в яких працюють адміністративні та виробничі потужності Нафтогазу. Ці кошти використали для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і медичного обладнання.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нафтогаз надав допомогу лікарям 21 медичного закладу обласного, районного та міського значення, 26 місцевих амбулаторій та громадам в семи областях України. У планах — розширити допомогу лікарням у всіх регіонах роботи підприємств.

Зокрема, у газовидобувних регіонах вже розгорнута масштабна програма допомоги своїм громадам: за минулий тиждень медичні заклади у Харківській, Полтавській, Львівській та Херсонській областях отримали допомогу на 3,8 млн грн на засоби індивідуального захисту, дезінфектори та медичне обладнання.

Лікарні отримали від Нафтогазу захисні костюми, респіратори, маски, захисні рукавиці, медичні окуляри, обтюратори і медичне обладнання — станції очистки окулярів, монітори пацієнта, хірургічний діатермокоагулятор, шприцевий насос, пульсоксиметри. Також Група приєдналась до фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень і необхідних медичних препаратів.