Нафтогаз передав лікарям допомогу на 8 млн гривень

Обновлено: Апрель 24, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз передав лікарям допомогу на 8 млн гривень

Група Нафтогаз з початку карантину направила 8 млн грн на допомогу медикам громад регіонів, в яких працюють адміністративні та виробничі потужності Нафтогазу. Ці кошти використали для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і медичного обладнання.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нафтогаз надав допомогу лікарям 21 медичного закладу обласного, районного та міського значення, 26 місцевих амбулаторій та громадам в семи областях України. У планах — розширити допомогу лікарням у всіх регіонах роботи підприємств.

Зокрема, у газовидобувних регіонах вже розгорнута масштабна програма допомоги своїм громадам: за минулий тиждень медичні заклади у Харківській, Полтавській, Львівській та Херсонській областях отримали допомогу на 3,8 млн грн на засоби індивідуального захисту, дезінфектори та медичне обладнання.

Лікарні отримали від Нафтогазу захисні костюми, респіратори, маски, захисні рукавиці, медичні окуляри, обтюратори і медичне обладнання — станції очистки окулярів, монітори пацієнта, хірургічний діатермокоагулятор, шприцевий насос, пульсоксиметри. Також Група приєдналась до фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень і необхідних медичних препаратів.

 

Автор:

(Всего статей: 8348)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: